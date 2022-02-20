لبنان

"الميغاسنتر" و"الليسترين"! 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-02-2022 | 03:15
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علّق أحد السياسيين المعروفين بخفّة ظلّه على طرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء موضوع "الميغاسنتر" لتسهيل مشاركة الناخبين في عملية الاقتراع، فقال ممازحًا بأن هذا الطرح وفي هذا التوقيت بالذات يذكّرنا بإعلان "الليسترين".  
وفي إعتقاد أغلبية المتعاطين بالشأن الإنتخابي أنّ موضوع "الميغاسنتر" على أهميته، خصوصًا في هذه الظروف الصعبة معيشيًا، يحتاج الى وقت، ويُفترض أن يسبقه إعداد البطاقة الإنتخابية الممغنطة. فهل تُرجأ الإنتخابات الى حين إعدادها، وبالتالي هل يقبل "حزب الله" بهذه البطاقة التي رفضها على مدى أعوام؟
المصدر: خاص "لبنان 24"

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