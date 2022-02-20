هذا هو هدف "مسيّرة" "حزب الله" 

لم تمضِ ساعات قليلة على حديث الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، والذي أعلن فيه أن الحزب بدأ بتصنيع صواريخ دقيقة ومسيّرات حتى أرسل مسيّرة جابت اسرائيل لمدة أربعين دقيقة وعادت إلى قواعدها سالمة كما أعلن ذلك الجهاز الحربي في الحزب .أهمية هذه الخطوة هي بتوقيتها، إذ جاءت بعد ساعات من إطلالة نصرالله، وذلك للدلالة إلى أن ما يعلنه من مواقف تقترن بالتنفيذ الفوري، وهو يدخل من ضمن "إستراتيجية الوعود الصادقة"، والتي تُعطي جمهور الحزب المزيد من المعنويات في الوقت الذي يتعرّض فيه لحملات تهدف إلى تشويه صورته أمام هذا الجمهور، خصوصًا في معركة إنتخابية أصبحت شعاراتها معروفة.