عسكريون عدلوا عن قرارهم

أفيد ان عددا كبيرا من عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي قد تراجع عن نيته في التسريح من الخدمة الفعلية، وذلك بعد بدء تقديم المساعدات المالية والاجتماعية للعسكريين.

وفي المعلومات ان قسما من العناصر الذين كانوا فروا من الخدمة عاد والتحق بمراكز عمله.