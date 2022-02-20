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لبنان
معاناة الاساتذة المتقاعدين مع المصارف
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-02-2022
|
04:45
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في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان ومع تراجع قيمة الرواتب، زاد أحد المصارف من معاناة الأساتذة المتقاعدين من المدارس الخاصة، من خلال وقف اعطائهم رواتبهم، عازيًا السبب إلى أن هذه الرواتب تصل الى حسابات المصرف من خلال شيكات مصرفية ما يقلّص السيولة، ويحد من قدرة المصرف على دفع الرواتب لمستحقيها.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
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