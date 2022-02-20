معاناة الاساتذة المتقاعدين مع المصارف

في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان ومع تراجع قيمة الرواتب، زاد أحد المصارف من معاناة الأساتذة المتقاعدين من المدارس الخاصة، من خلال وقف اعطائهم رواتبهم، عازيًا السبب إلى أن هذه الرواتب تصل الى حسابات المصرف من خلال شيكات مصرفية ما يقلّص السيولة، ويحد من قدرة المصرف على دفع الرواتب لمستحقيها.