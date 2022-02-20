سياسيون يحاولون "استغلال الفوز"

بعد الفوز الذي حققه منتخب لبنان لكرة السلة وحصده بطولة كأس العرب، حاولت جهات سياسية استغلال هذا الفوز عبر تغريدات وتصريحات متعددة.

ولاحظ مراقبون أنّ أحد السياسيين نسب الى نفسه المشاركة في هذه الرياضة منذ سنوات، وبعد التحقق في السجلات تبيّن أنّ اسمه لم يرد في منتخب لبنان.