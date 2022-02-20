لبنان

منخفض جوّي يصل منتصف الاسبوع المقبل... تحضّروا للامطار الغزيرة والثلوج وتدنّي الحرارة

Lebanon 24
20-02-2022 | 01:32
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أفادت الـ"ال بي سي" أنّ طقسا مستقرا يرافقنا اليوم ولغاية يوم الاربعاء يليه منخفض جوي جيد الفعالية منتصف الاسبوع المقبل يحمل معه أمطار غزيرة وثلوج وتدني الحرارة ويستمر عدة ايام.

الاحد:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٨ درجة بقاعا بين ٢ و ١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٥ و ١١ درجة
٢- الجو : مشمس اجمالا
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ - ٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي ١٠٢١ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الاثنين: طقس مستقر غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال فيما الحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١١ درجات وبقاعاً بين ٢ و١٢ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الثلاثاء: طقس مستقر غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال فيما الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ١١ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٢ درجات وبقاعاً بين ٤ و ١٤ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س.
 
المصدر: ال بي سي
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