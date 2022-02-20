لبنان

كم بلغ عدد الحوادث في لبنان خلال الساعات الماضية؟

Lebanon 24
20-02-2022 | 01:50
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أعلنت غرفة "التحكم المروري" في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" أنه تم تسجيل 5 حوادث سير و 10 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية. 
 
 
 
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