تغريدة من نائب عن "داعش".. هذا ما قاله

غرّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بقاء المئات في السجون بدون محاكمة، وتباطؤ القضاء، مع اكتظاظ السجون والعجز في ميزانية الطبابة والغذاء، وفشل المجلس النيابي في إقرار صيغة معينة للعفو العام، كلها عوامل تثبت أننا الأكثر بعداً عن تطبيق معايير أحترام حقوق الإنسان. ويتساءلون لماذا داعش من جديد تتسلل وتغرر بشبابنا!".