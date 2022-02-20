لبنان

لا تنغشوا بأوميكرون... هذا ما كشفه حسن عن وفيات كورونا!

Lebanon 24
20-02-2022 | 02:25
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قال وزير الصحة السابق حمد حسن، عبر "تويتر" إن وفيات كورونا تسجل ارتفاعاً رغم العوارض المتوسطة لأوميكرون.
ودعا لـ"تكثيف حملات PCR المجانية الاحتوائية وإلزام المستشفيات معالجة المرضى على نفقة وزارة الصحة من صندوق البنك الدولي مهما كانت الجهة الضامنة وبسقف فروقات مالي مراقب وتكثيف التلقيح".
 
 
 
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