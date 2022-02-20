لبنان

بعبدا.. المجتمع المدني يخسر فرصه؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
20-02-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-920591-637809470763086881.jpg
Doc-P-920591-637809470763086881.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسعى قوى سياسية متعددة في دائرة بعبدا الى تحسين فرصها الشعبية لتعزيز حضورها النيابي في الدائرة الانتخابية خصوصا في ظل وجود امكانية جدية وبيئة خصبة للاستثمار الشعبي والتقدم هنا وهناك، ولعل بعبدا ايضا احدى الدوائر التي يحظى فيها المجتمع المدني بحظوظ جدية للخرق.
 
بالرغم من عدم اعلان" التيار الوطني الحر" تحالفه الانتخابي مع "الثنائي الشيعي" لكن المعطيات تقول وتؤكد حصول هذا التحالف، إذ ان التيار يرغب بأن تكون لديه فرصة بخوض معركة معقولة للحفاظ على مقعدين نيابيين في الدائرة وهذا قد يكون مستحيلا في حال خوضه الانتخابات من دون حليفه الشيعي. 
 
استطاع "الثنائي الشيعي" الوصول الى عتبة الحاصلين الكاملين في دائرة بعبدا في الانتخابات النيابية السابقة ما يعني ان حفاظهما على نسبة التصويت ذاتها يعني ضمانهما الفوز بالمقعدين الشيعيين لتبقى المعركة الصعبة على تأمين مقعد "التيار"الثاني. 
 
تحالف "الاشتراكي القوات" بدوره يكاد يحسم مقعديه، المقعد الدرزي واحد المقاعد المارونية، اذ ان ارقام الانتخابات السابقة وحفاظ كل من الحزبين على واقعهما الشعبي بشكل او بآخر يتيح لهما الفوز معا بمقعدين نيابيين... 
 
يبقى المجتمع المدني الذي لديه فرص جدية للمنافسة على احد المقاعد المارونية، خصوصا في ظل الاتصالات لاعلان لائحة تشارك فيها الكتائب اللبنانية  ومجموعات المجتمع المدني وشخصيات وكوادر ناشطون ، لكن على ما يبدو فان الخلافات بدأت تتسلل الى صفوف هذه اللائحة المفترضة. 
 
وبحسب المعطيات فإن المحامي واصف الحركة عاد ليطرح اشكالية دعم الكتائب للائحة حتى وان لم تكن قد رشحت اي شخصية حزبية ما يعني رفضه للتحالف مع نعيم عون ومع المرشح الشيعي والعوني السابق رمزي كنج، وهذا ما لا يوافق عليه عدد من المرشحين الراغبين بدعم الكتائب التي تملك كتلة ناخبة مهمة، كما ان الحركة يرغب بترشيح احد الناشطين في بلدة الحدث بدل من مرشح "تحالف وطني" السابق جوزيف وانيس. 
 
فيتوات الحركة تخلق حساسية لدى القوى والشخصيات المسيحية في المجتمع المدني التي بدأت تتحدث في جلساتها الخاصة عن كون بعبدا دائرة بغالبيتها مسيحية فكيف يمكن لشخصية شيعية ان تفرض خياراتها بالترشيحات المسيحية بهذا الشكل الفاقع، ما يهدد توحيد المجتمع المدني في الدائرة.
 
لم تنفجر العلاقة بعد بين اطراف المجتمع المدني، لكن استمرار الخلافات سيعني ان هناك لائحتين ستتشكلان في بعبدا تحملان خطابا تغييريا وهذا سيعني ايضا تشتت الاصوات، الامر الذي ستستفيد منه القوى السياسية التي ستفوز بكل مقاعد الدائرة. 
 
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-02-20
05:45 | 2022-02-20
07:16 | 2022-02-20
06:52 | 2022-02-20
06:27 | 2022-02-20
06:12 | 2022-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website