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لبنان
صورتان نادرتان من بيروت.. شاهدوا الرّوعة التاريخية قبل 70 عاماً
Lebanon 24
20-02-2022
|
02:46
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نشرت صفحة "old beirut lebanon" صوراً قديمة ونادرة من بيروت جرى التقاطها عام 1950.
وتظهر الصور الحركة العامّة في ساحة البرج (ساحة الشهداء في وسط بيروت)، حيث بدا عددٌ من المارة والسيارات القديمة.
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