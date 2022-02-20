صورتان نادرتان من بيروت.. شاهدوا الرّوعة التاريخية قبل 70 عاماً

نشرت صفحة "old beirut lebanon" صوراً قديمة ونادرة من بيروت جرى التقاطها عام 1950.

وتظهر الصور الحركة العامّة في ساحة البرج (ساحة الشهداء في وسط بيروت)، حيث بدا عددٌ من المارة والسيارات القديمة.