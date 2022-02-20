إطلاق نار فجرا على محل في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أقدموا فجراً على اطلاق النار من رشاش حربي بإتجاه مؤسسة الخير لبيع الادوات الكهربائية على بولفار طرابلس مقابل بنك عودة. وفروا بعدها الى جهه مجهولة.وقد ادى اطلاق النار الى تحطم الواجهات الزجاجية التابعة للمؤسسة، اما الاضرار فاقتصرت على الماديات.ولا تزال اسباب اطلاق النار مجهولة.