مجهولان يطلقان النار على مطعم في وادي خالد... هذا ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية عند منتصف الليل على إطلاق النار على مطعم الريس أمين في منطقة وادي خالد العكارية محلة المصلبة، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.