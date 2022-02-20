سامر سعادة: قيادة الكتائب فرضت علينا المواجهة

عقد النائب السابق سامر سعادة، خلال لقاء كتائبي في بلدة شبطين: "لم أكن أرغب في أن تبلغ الأمور في إقليم البترون ما بلغت اليه. وقيادة الحزب بالقرارات التي اتخذت متجاوزة آراء الكتائبيين وارادتهم في البترون، هي التي فرضت علينا المواجهة التي لم نسعى اليها، بل حاولنا تلافيها بتنبيه القيادة من مغبة العبث بوحدة الكتائب. ووجودكم اليوم يعطي الدليل على وحدتكم وتضامنكم، وأن أحدا لا يستطيع أن يفرقكم لا بتعليمات ولا بتدابير ولا باغراءات من اي نوع، لأن ما نقوم به هو الدفاع عن هوية الكتائب في البترون وفاء لدم شهدائنا".



