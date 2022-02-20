العبسي التقى البابا فرنسيس.. ماذا دار بينهما؟

التقى بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي البابا فرنسيس، على هامش أعمال الجمعية العمومية المخصصة لمناقشة القضايا الليتورجية خلال سيندوس الكنائس الشرقية مع رؤساء الكنائس الكاثوليك الشرقيين في العالم.



ودار الاجتماع حول الاوضاع الراهنة في لبنان والمبادرات التي يقوم بها الكرسي الرسولي والدعم المعنوي والسياسي الذي يقوم به لاخراج المنطقة من الازمات التي تتخبط بها، وهو الموضوع الذي تم تسليط الضوء عليه خلال زيارة امين سر العلاقات مع الدول بول ريتشارد غالاغر.