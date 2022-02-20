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لبنان
هكذا ستُصبح تعرفة الكهرباء... ماذا عن ساعات التغذيّة؟
Lebanon 24
20-02-2022
|
04:48
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قال وزير الطاقة وليد فياض "سنصل الى 17 ساعة كهرباء بحلول العام 2023".
وعن زيادة التعرفة، كشف فياض للـ"ال بي سي" أنّ "المنزل اللبناني الذي كان يدفع مليون او مليوني ليرة للمولدات سيدفع باستخدام كهرباء لبنان 500 الف ليرة".
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إقتصاد
فياض
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