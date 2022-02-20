لبنان

هكذا ستُصبح تعرفة الكهرباء... ماذا عن ساعات التغذيّة؟

Lebanon 24
20-02-2022 | 04:48
A-
A+
Doc-P-920632-637809547801833955.jpg
Doc-P-920632-637809547801833955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الطاقة وليد فياض "سنصل الى 17 ساعة كهرباء بحلول العام 2023".
 
 
وعن زيادة التعرفة، كشف فياض للـ"ال بي سي" أنّ "المنزل اللبناني الذي كان يدفع مليون او مليوني ليرة للمولدات سيدفع باستخدام كهرباء لبنان 500 الف ليرة".
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وليد فياض: الاقتراح الجديد في ملفّ الكهرباء منفصل عن موضوع السلفة التي ستُصرف على بعض النفقات التشغيليّة وفي ما يتعلّق بمصدر التمويل فلا سبيل إلا برفع التعرفة (MTV)
lebanon 24
20/02/2022 14:29:21 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض للـ"ال بي سي": اليوم لدينا 3 ساعات كهرباء نؤمنها عن طريق الفيول الأويل العراقي وكلفتها 70 مليون دولار شهرياً والطرح البديل يعطينا 8 الى 10 ساعات كهرباء ويتم عبر الغاز المصري والكهرباء الاردنية ما يخفف من الكلفة
lebanon 24
20/02/2022 14:29:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الحلبي: مجلس الوزراء طلب من وزير الطاقة وضع خطة لتنفيذ قانون يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء ودراسة إمكانية إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية ووضع خطة لتركيب العدادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية
lebanon 24
20/02/2022 14:29:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: في الموازنة كان مبلغ 5000 مليار ليرة متواجداً كسلفة للكهرباء ولكن نتيجة البحث مع كافة الوزراء تم الاتفاق على ان نعقد الثلاثاء المقبل في قصر بعبدا جلسة لمناقشة خطة الكهرباء للاتفاق على الهيئة الناظمة وموضوع التعرفة وموضوع التصويت
lebanon 24
20/02/2022 14:29:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

فياض

التعرفة

الكهرباء

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-02-20
05:45 | 2022-02-20
07:28 | 2022-02-20
07:16 | 2022-02-20
06:52 | 2022-02-20
06:27 | 2022-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website