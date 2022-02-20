هكذا ستُصبح تعرفة الكهرباء... ماذا عن ساعات التغذيّة؟

قال وزير الطاقة وليد فياض "سنصل الى 17 ساعة كهرباء بحلول العام 2023".

وعن زيادة التعرفة، كشف فياض للـ"ال بي سي" أنّ "المنزل اللبناني الذي كان يدفع مليون او مليوني ليرة للمولدات سيدفع باستخدام كهرباء لبنان 500 الف ليرة".