لبنان

سارق أسلاك كهربائية في قبضة مفرزة استقصاء الشمال

Lebanon 24
20-02-2022 | 05:42
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي للحد من عمليات السرقة وتوقيف مرتكبيها، تمكنت إحدى دورياتها بتاريخ 17-2-2022 من القاء القبض على أحد الأشخاص بالجرم المشهود في محلة وادي قنّوبين أثناء قيامه بسرقة أسلاك كهربائيّة عن أعمدة عائدة لشركة كهرباء قاديشا، ويدعى:

 أ. ق. (مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)
  وقد ضُبِط بحوزته أدوات تستخدم في عمليات السرقة، وكميّة من الأسلاك النحاسية.

   أودع مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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