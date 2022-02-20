سارق أسلاك كهربائية في قبضة مفرزة استقصاء الشمال

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:في إطار المتابعة التي تقوم بها مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي للحد من عمليات السرقة وتوقيف مرتكبيها، تمكنت إحدى دورياتها بتاريخ 17-2-2022 من القاء القبض على أحد الأشخاص بالجرم المشهود في محلة وادي قنّوبين أثناء قيامه بسرقة أسلاك كهربائيّة عن أعمدة عائدة لشركة كهرباء قاديشا، ويدعى:أ. ق. (مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)وقد ضُبِط بحوزته أدوات تستخدم في عمليات السرقة، وكميّة من الأسلاك النحاسية.أودع مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.