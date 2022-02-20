صورة لوزير "الثنائي" أمام تمثال القديس مار شربل.. وبيان لمكتبه: "العبرة لمن اعتبر"

وزع المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل علي حميه ما يلي: "هي صورة معبرة، وهي رسالة أيضا لمن يحول الخلاف السياسي أحيانا الى صراع مذهبي، فيفرق بين اللبنانيين، باسم الدين المفترض أن يكون عامل تقارب ووحدة".





وفي بيان للمكتب الاعلامي، فان الصورة هي للوزير حميه، "الذي يمثل ما اصطلح على تسميته الثنائي الشيعي، أمام تمثال القديس شربل الضخم في فاريا، أثناء جولة قام بها وزار خلالها المزار. والعبرة لمن يعتبر". وفي بيان للمكتب الاعلامي، فان الصورة هي للوزير حميه، "الذي يمثل ما اصطلح على تسميته الثنائي الشيعي، أمام تمثال القديس شربل الضخم في فاريا، أثناء جولة قام بها وزار خلالها المزار. والعبرة لمن يعتبر".