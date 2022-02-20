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لبنان
عوده: بلدنا مهد للحرية والحضارة فلا تسمحوا بتحويله ساحة للفوضى أو التعصب
Lebanon 24
20-02-2022
|
06:12
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ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، قداس الاحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت، في حضور حشد من المؤمنين.
بعد الانجيل، ألقى عظة قال فيها: "نصل اليوم إلى الأحد الثاني من فترة التهيئة للصوم الأربعيني المقدس، المعروف بأحد الإبن الشاطر. لقد سمعنا في إنجيل اليوم المثل الذي أعطاه الرب لتلاميذه، والذي فيه يطلب الإبن الأصغر "النصيب الذي يخصه من المال"، أي حصته من ميراث أبيه، الذي لا يزال حيا، مريدا أن يبتعد عن سلطة والده والعيش في الخلاعة والإسراف. هكذا تتمرد الخطيئة على الله الخالق، متحدية الفضيلة.
وتابع: "مثلما يقف المسيحي أحيانا موقفا معاديا لله، يريد أن يأخذ منه نصيبه، ولا يريد أن يحافظ على الميراث، كذلك نجد اللبنانيين اليوم يعادون بلدهم، يريدون منه كل شيء، ولا يقومون بأي شيء دفاعا عن هذا الميراث العظيم الذي دافع عنه الكثيرون قبلنا وحفظوه حتى وصل إلينا. اللبناني مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بأن يتذكر أن بلده له، وليس لأي غريب نزيل على أرضه، أو متدخل في شؤونه. لهذا، عليه أن يتشبث بوطنه الذي يحسده عليه كثيرون، والذي ذكر أكثر من سبعين مرة في الكتاب المقدس. على اللبناني ألا يستسلم لما يحاك له من شرور ومكائد وتسويات، ومن مؤامرات تهجيرية، وأن لا يسكت عمن يتطاول على هيبة بلده أو سيادته، أو يفرط بحقوقه، وأن يتمسك بكل حبة من تراب بلده ويدافع عنه، لكي لا يفقده ويصبح كالإبن الضال مستعبدا في بلاد غريبة، للمال والملذات، التي يظهرها العالم كأنها هي الغاية من الحياة".
وقال: "لبنان لا يقوم إلا بأبنائه، بإيمانهم به ووفائهم له، بثمرة أتعابهم، وبصوتهم المدوي وقرارهم الحر. هذا الصوت يجب أن يصدح عبر صناديق الاقتراع، في الإنتخابات المقبلة التي من الضروري أن تحصل في وقتها المحدد، من دون تأجيل أو تمديد أو تهديد. بلدنا مهد للحرية والحضارة والديموقراطية، فلا تسمحوا بأن يحوله البعض ساحة للفوضى أو التعصب أو الدكتاتورية المقنعة، تحت راية عشق الزعيم والحزب والطائفة. حكموا ضمائركم، ولا تتخلوا عن بلدكم، فلا ذنب له بخطيئة زعمائه الذين تخلوا عنكم وتسببوا بانهيار بلدكم، وفجروا عاصمتكم، وهجروكم وجوعوكم، وأخفوا الدواء عن مرضاكم، وتاجروا بالمحروقات على حساب مدخراتكم، وحولوا حياتكم إلى جحيم مظلم. هؤلاء يتعاملون بخفة لا مثيل لها مع هموم الشعب ومصيره، ومع كرامة البلد وسيادته، ويجرون الشعب إلى التخلي عن فكرة الدولة واستبدالها بالجماعة. لا يلتفتون إلى القلوب المحروقة والبيوت المهدمة والنفوس المكسورة والنعوش التي أغلقت على حشا القلب. لذا من واجب المواطن ألا يصفق للزعيم ويهتف باسمه عوض الهتاف باسم الوطن، والإنشغال ببناء الدولة واستعادة سيادتها وقرارها الحر، والإقتراع لمن هم قادرون على ذلك. إنقاذ البلد قائم على تذكركم لمحبتكم تجاه لبناننا الجميل، والعمل الدؤوب على إنقاذه من براثن الشر والأشرار".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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