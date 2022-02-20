الجميّل: الطابة بملعب الناس

أشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجمّيل إلى أنه "وصلنا الى الاستحقاق الذي ننتظره واليوم مطلوب منا أن نخوضه بكل قوتنا".

وقال في خلال اللقاء العام للماكينة الانتخابية الكتائبية، "دمرتم كل شيء وجعلتمونا مضحكة أمام الناس والدول لم تعد تصدقنا وانتم لا تأبهون لأن الشعب يدفع الثمن، والشعب اللبناني كله بات ضحية الأداء، لم يميّزوا بين مسلم ومسيحي وبين منطقة وأخرى، المسيحي يشعر أنه مستهدف ومثله السني والدرزي والشيعي الحر".

وأضاف: "المجرمون الذين أوصلونا الى هنا من كل الطوائف والمناطق وعلينا أن نواجه كلنا معا ولا نميز الا على أساس القناعات والايمان بلبنان".

ولفت إلى أن "الحلول موجودة ومشروعنا كامل وجاهز للتطبيق إنما لا بد من أن نستمدّ القوة لاخذ لبنان الى الأمام"، مضيفاً أن "الطابة بملعب الناس ولننقل لبنان الى الأمام لا بد من المحاسبة واختيار البديل الصحّ كي نبقى في لبنان ونعيد المغتربين لا بد من ان نحاسب ونختار البديل الصح".

وأكد أننا "لم نصل الى هنا بالصدفة، بل بسبب من ارتكبوا الأخطاء وأفلسوا البلد، من هنا علينا ان نحاسبهم أو نعطيهم براءة ذمة ليكملوا على من بقي".

وأشار إلى أن "البديل يتطلب تغييرًا بالذهنية، ويجب أن يكون نهجا جديد في البلد متحررا من كل حسابات وحساسيات الماضي، بأن نضع حدا للماضي المتمثل بشد العصب وبان يتقاسمونا على "طاولة القمار"."

وتابع قائلاً: "التغيير يتطلب ألا ننغش بالأقوال، فلا يقنعنا أحد ان معركته ضد رياض سلامة وهو من مدّد له، لكن ليس لديه ما يقوله أو ان اتفاق مار مخايل شيطاني لكنه أوصله الى بعبدا"، مضيفاً، "التغيير يتطلّب تضحية، فمن يخوض المعركة يجب ان يكون مستعدًا للتضحية كما نحن مستعدون للتضحية لنربح المعركة وبرهنا عن ذلك في البترون"".

وأردف قائلاً: "لدينا مشكلة مع حزب الله لأنه يقيّد سيادة الدولة وليس لأنه يحمي المنظومة فقط، التغيير يتطلب وضوحًا في الرؤية، مشروعنا متكامل ويمكن لمن يريد ان يطّلع عليه على موقعنا. التغيير يتطلب ارادة وقدرة ألا يتسكع أحد ويتحالف مع جزء من المنظومة، فإما اننا في مواجهة المنظومة او اننا جزء منها. التغيير يحتاج الى التنظيم والانتشار، الاغتراب ومن هم في القرى عليهم أن يعملوا للتغيير ولوضع أيديهم بأيدينا، والكتائب جزء من البديل الذي سيخوض المعركة في كل لبنان".