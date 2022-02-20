لبنان

استمتعوا بطقس بداية الاسبوع المستقر.. منخفض جوي جديد في هذا الموعد

Lebanon 24
20-02-2022 | 06:52
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا غائما الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل واستمرار تشكل الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يستمر حتى مساء الاربعاء حيث يقترب منخفض جوي متمركز جنوب جزيرة قبرص. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية). 
 
- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال والداخل، يتشكل ضباب كثيف خاصة على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية مما يسبب سوء الرؤية.
الإثنين: غائم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل واستمرار تشكل الضباب على المرتفعات.
الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية بينما تبقى دون تعديل في المناطق الداخلية والجبلية كما تنخفض نسبة الرطوبة.
 
الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية وتعود تنخفض بشكل سريع اعتبارا من المساء مع اقتراب منخفض جوي، تنشط الرياح وتمسي الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة متفرقة ليلا خاصة في المناطق الجنوبية. 
 
- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 11 الى20 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الداخل من 4 الى 15 درجة.
 
- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 8 و 25 كلم/س. 
 
- الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات .
 
- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 55 و  80 % .
 
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.  حرارة سطح الماء: 18درجة. 
 
- الضغط الجوي: 769 ملم زئبق .
 
- ساعة شروق الشمس: 06,19      ساعة غروب الشمس:  17,25 .

المصدر: الوكالة الوطنية
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