استمتعوا بطقس بداية الاسبوع المستقر.. منخفض جوي جديد في هذا الموعد





- الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يستمر حتى مساء الاربعاء حيث يقترب منخفض جوي متمركز جنوب جزيرة قبرص. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية).



- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال والداخل، يتشكل ضباب كثيف خاصة على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية مما يسبب سوء الرؤية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا غائما الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل واستمرار تشكل الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يستمر حتى مساء الاربعاء حيث يقترب منخفض جوي متمركز جنوب جزيرة قبرص. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية).- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال والداخل، يتشكل ضباب كثيف خاصة على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية مما يسبب سوء الرؤية.

الإثنين: غائم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل واستمرار تشكل الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية بينما تبقى دون تعديل في المناطق الداخلية والجبلية كما تنخفض نسبة الرطوبة.