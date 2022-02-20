لبنان

إدخال الموقعين الاثريين برقطا وتدمر في جبيل على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Lebanon 24
20-02-2022 | 07:16
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صدر عن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، البيان الاتي: "في إطار سعيها في الحفاظ على إرثنا الوطني، أدخلت وزارة الثقافة على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية موقعي "برقطا الأثري"، و"تدمر" الواقعين في محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل. 
 
والجدير ذكره، أن موقع "برقطا" يحتوي على آثار يعود تاريخها إلى القرنين الرابع أو الخامس، كما يحتضن "مجمعا صناعيا أثريا" مؤلفا من عدة مبان صخرية، بالإضافة إلى وجود فخاريات يعود تاريخها إلى الفترة الرومانية والبيزنطية والقرون الوسطى، الأمر الذي يؤكد مرور حضارات متعاقبة عليه تاركة بصماتها التي تروي تاريخ هذه المنطقة".
 
واضاف البيان: "أما بالنسبة إلى موقع "تدمر" والذي يتكون من أساسات بناء ضخمة ذات حجارة مقصبة، يرجح انها تعود الى القرون الوسطى، بالإضافة إلى احتوائه على صخور مقصبة تعود للفترة الرومانية، وقطع فخار من الفترة الصليبية، وتحديدا القرنين الثاني عشر والثالث عشر."
 
ودعت وزارة الثقافة إلى "مؤازرتها في الحفاظ على هذه الثروة الوطنية، فهي تاريخنا وفيها ما يغني حاضرنا ومستقبلنا".
المصدر: الوكالة الوطنية
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