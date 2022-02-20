تدابير سير في 21 و22 في محيط قصر الأونيسكو تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس النوّاب

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن تدابير سير بالتزامن مع جلسة مجلس النواب بتاريخي 21 و 22-2-2022، في قصر الأونيسكو - بيروت.وأوضحت أنه سيتم اعتباراً من الساعة 6:00 من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء، منع مرور السيّارات وإجراء تحويلات، وفقاً لما يلي:منع مرور السير:القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.عند مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.تحت نفق صائب سلام، وتحويله من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.من شارع برلين باتجاه تقاطع الكارلتون ديغول وتحويله باتجاه نصر الروشة.