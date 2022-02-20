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لبنان
تدابير سير في 21 و22 في محيط قصر الأونيسكو تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس النوّاب
Lebanon 24
20-02-2022
|
07:28
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن تدابير سير بالتزامن مع جلسة مجلس النواب بتاريخي 21 و 22-2-2022، في قصر الأونيسكو - بيروت.
وأوضحت أنه سيتم اعتباراً من الساعة 6:00 من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء، منع مرور السيّارات وإجراء تحويلات، وفقاً لما يلي:
منع مرور السير:
القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.
داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.
عند مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.
عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.
تحت نفق صائب سلام، وتحويله من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.
من شارع برلين باتجاه تقاطع الكارلتون ديغول وتحويله باتجاه نصر الروشة.
تحويل السير القادم من:
نصر الروشة وتحويله صعوداً باتجاه شارع شاتيلا / استراليا.
تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.
ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – الكارلتون - ديغول.
ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.
"السمرلاند" - حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال– غبريال المر –"الماريوت".
ودعت جميع المواطنين الى أخذ العلم.
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