إطلاق نار على واجهة أحد المطاعم

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في وادي خالد، ان مجهولا يستقل دراجة نارية أقدم على إطلاق النار من سلاح حربي، ليل امس، مستهدفا الواجهة الزجاجية لاحد المطاعم في محلة المصلبية في منطقة وادي خالد الحدودية، ما تسبب بتحطيم إحدى الواجهات الزجاجية للمطعم دون معرفة مسببات هذا التعدي.وباشرت الاجهزة الامنية المختصة تحقيقاتها لكشف هوية الفاعل تمهيدا لتوقيفه ومعرفة مسببات وخلفيات ما حصل.