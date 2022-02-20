ميقاتي التقى وفودا رسمية من المانيا وايران ومصر والكونغرس الاميركي

واصل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لقاءاته في ميونيخ في المانيا، بالتزامن مع مشاركته في "مؤتمر ميونيخ للامن".

وفي هذا السياق عقد الرئيس ميقاتي اجتماعا مع وزير الدولة الألماني لشؤون التعاون الدولي نيلز أنين، في حضور سفير لبنان في المانيا مصطفى اديب، وبحث معه في العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود المانيا لدعم لبنان ومؤازرته في المحافل الدولية كافة.





وزير خارجية مصر

واجتمع الرئيس نجيب ميقاتي مع وزير خارجية مصر سامح شكري وجرى البحث في العلاقات الثنائية.

وقد طلب الرئيس ميقاتي من الوزير شكري نقل تحياته الى الرئيس عبد الفتاح السيسي وشكره على اهتمام مصر الدائم بلبنان والمساعدات الاخيرة التي ارسلتها مصر للبنان. واجتمع الرئيس نجيب ميقاتي مع وزير خارجية مصر سامح شكري وجرى البحث في العلاقات الثنائية.وقد طلب الرئيس ميقاتي من الوزير شكري نقل تحياته الى الرئيس عبد الفتاح السيسي وشكره على اهتمام مصر الدائم بلبنان والمساعدات الاخيرة التي ارسلتها مصر للبنان.





وزير خارجية ايران

كما اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان، في حضور المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي يشارك ايضا في مؤتمر ميونيخ، والسفير اللبناني في المانيا. كما اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان، في حضور المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي يشارك ايضا في مؤتمر ميونيخ، والسفير اللبناني في المانيا.

وقد وزع الوزير عبد اللهيان بعد اللقاء تصريحا اشار فيه الى" انه دعا كل الدول لدعم استقرار لبنان وأمنه دون تدخل أي دولة في سياساته الداخلية". وشدد على أن "طهران تؤكد ضرورة تعزيز العلاقات بين إيران ولبنان في المجالات السياسية والاقتصادية".



وفد الكونغرس

كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع وفد من الكونغرس الأميركي ضمّ كلا من السيناتور كريس مورفي والسيناتور السيدة جين شاهين والسيناتور كريس فان هولن.



رئيس حكومة إقليم كردستان

وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.

وجرى في الاجتماع مناقشة العلاقات بين لبنان وإقليم كردستان والتأكيد على ضرورة تعزيزها وتطويرها.

كما تطرق البحث الى التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة والجهود الرامية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

والتقى الرئيس ميقاتي الرئيس السابق للحزب المسيحي الديمقراطي الألماني والمرشح لمنصب المستشار وعضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني أرمين لاشيت.