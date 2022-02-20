نقيب المهندسين جال في قلعة صيدا: لوقف أعمال الترميم وتحديد الخلل وتدعيمه

جال نقيب المهندسين عارف ياسين، في قلعة صيدا البرية، متفقدا أعمال الترميم، وبعد الاطلاع عليها دعا ياسين إلى وقف أعمال الترميم الجارية فيها.وإثر الجولة قال ياسين: "هذا المشروع يجب أن يتوقف على أن نبحث ما هي تقنياته وأين الاخطاء وأين الخلل، وهذا سيتم بأقرب وقت"، مضيفا: "نحن لم نأت الى هنا لنعرقل على الاطلاق، هناك أمور يلزمها تدعيم، ونحن مع تدعيمها، ولكن يجب أن تتم الامور حسب المواصفات والمعايير".وأشار إلى أن "البداية تكون بتأمين مستلزمات السلامة العامة للعاملين والزائرين ومن ثم الموضوع التقني وكيفية ترميم الاثار"، لافتا إلى أن "هناك مدارس عديدة للحفاظ على الهوية التاريخية والثقافية".ودعا الى "توقيف المشروع أولا، ثم تناقش في البلدية مع المختصين أمور ترميم الاثار وتنظيم المدينة وبالتنسيق مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للاثار".وختم مؤكدا أن "هناك اختصاصات وخبراء في مدينة صيدا وخارجها أيضا، وهذا الموضوع ليس محليا، لأن قلعة صيدا هي لكل لبنان والمنطقة، وهي رمز وهوية تاريخية وثقافية".