لبنان

اجراءات بلدية بشري تفاجئ المواطنين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-02-2022 | 09:55
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افادت معلومات ان عددا كبيرا من المواطنين الذين توجهوا اليوم بسياراتهم الخاصة والباصات بإتجاه منطقة الأرز، فوجئوا بمنعهم من اكمال سيرهم عند نقطة بشري من قبل عناصر شرطة البلدية.، الذين طلبوا منهم دفع رسم 20 الف ليرة عن كل شخص لنقلهم بباصات تابعة للبلدية.

وفي اتصال مع أحد المسؤولين في البلدية  افاد "ان هذا الاجراء هو لتسهيل حركة المرور نحو الارز ومنع اكتظاظ المنطقة بالسيارات المتوقفة وكذلك تفاديا للانزلاقات والحوادث". واشار الى "ان هذا الاجراء ساهم في تسهيل الحركة نحو الارز".

خطوة أزعجت كُثرا من المواطنين الذين فوجئوا بهذا الاجراء غير المعتاد، وهو ما جعل البلدية تصدر بياناً نفت فيه ما يُشاع. وجاء في البيان:

نفت بلدية بشري في بيان اليوم، "الحملة المبرمجة التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام عن سابق تصور وتصميم، عبر محاولة التصوير أن البلدية تقطع الطريق أمام المتوجهين إلى منطقة الأرز".
 
وقالت: "لذلك يهمنا أن نوضح للرأي العام ومنعا لتشويه الحقائق، أن تدبير منع الباصات غير المجهزة من التوجه إلى الأرز قبل الساعة 11.30، تدبير درجت البلدية عليه منذ أكثر من 20 عاما، منعا من انزلاق الباصات وحفاظا على السلامة العامة والمرورية، وتسهيلا لوصول جميع المواطنين من دون استثناء إلى منطقة الأرز بسلامة".
 
وختمت: "عليه، نطلب من كل وسائل الإعلام، الاستعلام والتحقق من أي معلومة قبل نشرها، منعا لأي لغط وتشويه للحقائق".
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

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