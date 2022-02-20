بزي: لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها حرصا على المسار الديموقراطي

أعرب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، خلال استقباله وفدا من الدفاع المدني ومخاتير وفعاليات استرالية في المدينة في مكتبه في بنت جبيل، عن أمله في "تجاوز التحديات الراهنة ومعالجة العديد من الازمات المتراكمة، وتحقيق الاستقرار في العملة الوطنية، واستعادة التوازن، اضافة الى خطة تعاف اقتصادية، اجتماعية ومالية تعتني بالناس، بالضعفاء، بذوي الاحتياجات الخاصة، بالطلاب والكبار والشباب".وفي ملف التربية والتعليم أكد بزي "وقوف حركة امل وكتلتها النيابية الى جانب هذا القطاع، بما يساعد ويعزز العملية التربوية، تلامذة ومعلمين، والالتزام بكل الحقوق المكتسبة لأفراد الهيئة التعليمية على مختلف مسمياتهم"، مشددا على "ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، احتراما لإنتظام عمل المؤسسات الدستورية وحرصا على المسار الديموقراطي".