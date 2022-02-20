غادر منزله ولم يعد حتى تاريخه.. هل تعرفون عنه شيئًا؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود:- محمد حسين الخليل (مواليد عام 2006، سوري)الذي غادر بتاريخ 17-2-2022، منزله الكائن في بلدة بجه / حي الصوانة الى جهة مجهولة، ولم يعد حتى تاريخه.لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر لحفد في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 725310-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.