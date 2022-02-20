سعد يدعو لوقف مؤقت لأعمال الترميم والتدعيم في قلعة صيدا البحرية

دعا الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد إلى وقف مؤقت لأعمال الترميم والتدعيم التي تقوم بها المديرية العامة للآ ثار في قلعة صيدا البحرية، وذلك بالنظر لوجود ملاحظات جدّية حول ملاءمة التقنيات المستخدمة في هذه الأعمال عبّر عنها مهندسون معماريون ومدنيون ومختصون بأعمال الترميم للمعالم التاريخية.كما دعا إلى التنسيق بين بلدية صيدا وأصحاب الخبرة والاختصاص، من صيدا وخارجها، مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار بهدف الوصول إلى اعتماد المعايير الأفضل في الأعمال الجارية في القلعة حفاظاً على هويتها التاريخية، وعلى ما تمثله من إرث تاريخي وثقافي كبير الأهمية لصيدا وللبنان عموماً.ونوه سعد بزيارة وفد نقابة المهندسين إلى القلعة، كما نوه بتصريح النقيب عارف ياسين معبراً عن تبنيه لمضمون هذا التصريح.وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين الهيئات الرسمية المعنية والمتطوعين من أصحاب الخبرة والاختصاص من أجل إنجاز أعمال التدعيم والترميم وفق أعلى المعايير.