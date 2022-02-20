شبكة لترويج العملة المزيفة في قبضة مكتب مكافحة الجرائم المالية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:في إطار مكافحة عمليات ترويج العملة المزيّفة في مختلف المناطق اللّبنانية، بتاريخ 12-2-2022 تمكّنت عناصر مخفر قرنايل في وحدة الدّرك الإقليمي من توقيف مروّج عملة مزيّفة وضبطت بحوزته /200/ دولار أميركي مزيّفة، ويدعى:- ي. ر. (مواليد عام 1983، سوري)بالتحقيق معه من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية اعترف بما نُسب إليه، وبقيامه بترويج العملة المزيّفة بالاشتراك مع آخرين.نتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريّات، توصّل المكتب المذكور الى تحديد هويات أفراد العصابة وتوقيفهم، وهم كل من السوريين:- ح. ع. (مواليد عام 1984)- أ. ن. (مواليد عام 1993)- ح. ش. (مواليد عام 1998)- ا. أ. (مواليد عام 1999)كما تمّ ضبط أوراق نقدية مزيّفة بقيمة /5150/ دولاراً أميركياً.بالتحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بتشكيل شبكة لترويج العملة المزيّفة، وأنهم ينشطون في مناطق رأس المتن.أودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته.