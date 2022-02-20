لبنان

مشهدٌ لافتٌ على كورنيش صيدا.. إليكم حكايته

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-02-2022 | 11:31
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كغيره من الطرقات والشوارع الرئيسية في لبنان، لوحظَ أنّ الكورنيش البحري لمدينة صيدا يغرق بالظلام الدامس رغم وجود الكثير من أجهزة الإنارة هناك التي تعتمدُ على الطاقة الشمسيّة. 
 
وأثار هذا الأمرَ تساؤلات عديدة عمّا إذا كانت هذه الأجهزة صالحة للاستخدام لأنها لا تعمل خلال الليل، خصوصاً أنها لا تعتمدُ على الطاقة من الشبكة العامة، ما يعني أن عملها يجب أن يكون مستمراً لإنارة الطريق الرئيسية التي تعتبرُ الشريان الرئيسي بين بيروت والجنوب. 
 
كذلك، فإن هذه الطريق تحتاجُ إلى إنارة بشكل دائم كونها تشهدُ حركة مرور كثيفة خلال أيام نهاية الأسبوع، ما يرفع إحتمالية حصول حوادثَ سير عليها لاسيما بالقرب من الكورنيش حيثُ تصطف السيارات. 
وفي السياق، قال رئيس بلدية صيدا محمد السعودي لـ"لبنان24" إنّ "العمل جارٍ على إصلاح تلك الأجهزة، كونها بحاجة إلى بطاريات"، وأضاف: "أجهزة الإنارة على الطاقة الشمسية جرى تركيبها من قبل منظمة الـUNPD، وقد جرى الكشف عليها مؤخراً لإصلاحها، وسيصار إلى تركيب بطاريات لها في الوقت القريب من قبل المنظمة المذكورة".
 
وشدّد السعودي على أهمية إنارة مدخل مدينة صيدا، كونه الشريان الأساسي بين بيروت والجنوب، مؤكداً حرص بلدية صيدا على صيانة مختلف البنى التحتية في المدينة رغم الظروف الصعبة.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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