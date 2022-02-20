تراجع في عداد كورونا لبنان.. اليكم آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل " 3145 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1046173 ، كما تم تسجيل 20 حالة وفاة".