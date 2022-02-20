فوز "لائحة العمل النقابي" في انتخابات نقابة الممثلين

فازت "لائحة العمل النقابي" في انتخابات نقابة الممثلين برئاسة نعمة بدوي وتضم: غسان صليبا، هيام أبو شديد، جيسكار لحود، أسامة شعبان، آن ماري سلامة، محمود ماجد، كميل متى،كلوفيس عطالله، جمال حمدان، وسعد حمدان.