لبنان

فوز "لائحة العمل النقابي" في انتخابات نقابة الممثلين

Lebanon 24
20-02-2022 | 12:38
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فازت  "لائحة العمل النقابي" في انتخابات نقابة الممثلين برئاسة نعمة بدوي وتضم: غسان صليبا، هيام أبو شديد، جيسكار لحود، أسامة شعبان، آن ماري سلامة، محمود ماجد، كميل متى،كلوفيس عطالله، جمال حمدان، وسعد حمدان.
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نقابة الممثلين

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