على اي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الاحد، 20600 ليرة للمبيع و20650 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار قد سجل عصراً ما بين 20575 - 20625 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.