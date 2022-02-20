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لبنان
على اي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
20-02-2022
|
13:14
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الاحد، 20600 ليرة للمبيع و20650 ليرة للشراء.
وكان سعر صرف الدولار قد سجل عصراً ما بين 20575 - 20625 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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