لبنان

جريحٌ بحادث صدمٍ في المعاملتين

Lebanon 24
20-02-2022 | 13:20
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صدمت سيارة عصر اليوم، شخصاً من التابعية المصرية في العقد الرابع، كان يجتاز الطريق في المعاملتين كسروان، ما ادى إلى إصابته بجروح مختلفة.
 
وسارعت إلى المكان عناصر مركز جونية في الدفاع المدني ونقلته إلى مركز كسروان الطبي في غزير لتلقي العلاج.

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لبنان

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