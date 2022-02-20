جريحٌ بحادث صدمٍ في المعاملتين

صدمت سيارة عصر اليوم، شخصاً من التابعية المصرية في العقد الرابع، كان يجتاز الطريق في المعاملتين كسروان، ما ادى إلى إصابته بجروح مختلفة.

وسارعت إلى المكان عناصر مركز جونية في الدفاع المدني ونقلته إلى مركز كسروان الطبي في غزير لتلقي العلاج.