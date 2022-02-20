إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 215 فحصا.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 39- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 10- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 4- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1611 حالة شفاء- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن وضعها: 1- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 19- حالات وفاة: 0