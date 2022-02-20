لبنان

المحامي فراس أبي يونس يعلن ترشّحه للانتخابات في كسروان - جبيل

Lebanon 24
20-02-2022 | 14:09
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أعلن المحامي فراس أبي يونس، عضو "لقاء تشرين" و"جبهة المعارضة اللبنانية"، ترشحه للانتخابات النيابية عن المقعد الماروني في دائرة كسروان - جبيل، قضاء جبيل.

وفي كلمة ألقاها في دارته ببلدة حبوب الجبيلية، أكّد أبي يونس على ثوابته الوطنية، مشدّداً على أنّ "نهج حزب الله الذي يسعى إلى تفتيت فكرة الدولة بمعناها السيادي والدستوري والوطني، لن يسود أمام قوّة الحياة والفرح والتنوّع، التي تشكّل قوّة هذا البلد وأهله".
 
ورأى أبي يونس أن "معركتين اثنتين يجب خوضهما وهما: معركة اسقاط المنظومة، ومعركة الانتصار على مخاوفنا وعلى إحباطنا".
 
وختم: "لقد أثبت هذا البلد أنه عصيّ على الإخضاع. لن يتمكّن المشروع الإيراني، حامل الخراب أينما حلّ، من النّيل من فرادة لبنان وتميّزه كواحة تنوّع وإشعاع وثقافة وفكر وحرّيّات".
 
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