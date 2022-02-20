المحامي فراس أبي يونس يعلن ترشّحه للانتخابات في كسروان - جبيل

أعلن المحامي فراس أبي يونس، عضو "لقاء تشرين" و"جبهة المعارضة اللبنانية"، ترشحه للانتخابات النيابية عن المقعد الماروني في دائرة كسروان - جبيل، قضاء جبيل.



وفي كلمة ألقاها في دارته ببلدة حبوب الجبيلية، أكّد أبي يونس على ثوابته الوطنية، مشدّداً على أنّ "نهج حزب الله الذي يسعى إلى تفتيت فكرة الدولة بمعناها السيادي والدستوري والوطني، لن يسود أمام قوّة الحياة والفرح والتنوّع، التي تشكّل قوّة هذا البلد وأهله". وفي كلمة ألقاها في دارته ببلدة حبوب الجبيلية، أكّد أبي يونس على ثوابته الوطنية، مشدّداً على أنّ "نهج حزب الله الذي يسعى إلى تفتيت فكرة الدولة بمعناها السيادي والدستوري والوطني، لن يسود أمام قوّة الحياة والفرح والتنوّع، التي تشكّل قوّة هذا البلد وأهله".

ورأى أبي يونس أن "معركتين اثنتين يجب خوضهما وهما: معركة اسقاط المنظومة، ومعركة الانتصار على مخاوفنا وعلى إحباطنا".