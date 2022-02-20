تسعيرة المولدات ستتغيّر.. إليكم سعرها الجديد المتوقّع

قالت مصادر ناشطة في قطاع المولدات لـ"لبنان24" إنه من المفترض أن تصدر "تسعيرة الإشتراك" الجديدة لشهر شباط الجاري خلال الأيام الــ10 القادمة على أبعد تقدير"، مشيرة إلى أن "هناك إمكانية بأن يزداد سعر الكيلوواط الخاصة بالعدادات بنحوٍ يتراوح بين 1200 و 1600 ليرة لبنانية،ـ ما يعني أنه قد يصل إلى حدود الـ10 آلاف ليرة لبنانية".

ولفتت المصادر إلى أن هذا السعر الوسطيّ للكيلوواط سيكون استناداً لدراسة سعر المازوت في السوق الموازية، والذي من المتوقع ألا يتخطى سعر الصفيحة في نهاية شباط الـ360 ألف ليرة لبنانية.

يُشار إلى أنّ سعر الكيلوواط يبلغ حالياً 8560 ليرة لبنانية.