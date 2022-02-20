نحاس: نحن في مشهد "عصفورية قضائية كبرى"

أكد النائب نقولا نحاس أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتداولان في كلّ الامور وميقاتي يضع عون في جو مفاوضات صندوق النقد، مشيراً الى أن البلاد ليست فقط امام انهيار مالي بل ان هيكل القضاء بدأ يهتزّ منذ ازمة التعيينات القضائية.وقال: نحن في مشهد "عصفورية قضائية كبرى" ويجب ان نتنبّه الى ان اي صراع ينتقل الى القضاء ينهي القضاء، مشدداً على انه في كلّ البلاد التي يحصل فيها انهيارات يتمّ تشكيل لجان تحقيق قضائية عليا.وقال: الهندسات المالية خطأ فادح وقد انهار النظام ولكن الانهيار عمره 30 عاما ولم تمرّ سنة واحدة من دون ان يكون لدينا عجز و35 مليار ليرة ذهبت على دعم الليرة اي نصف الفجوة .وتابع: هناك اصول قضائية يجب ان تحترم والمرتكب يجب ان يحاكم ولكن وفق الاصول اذ انه لم يتبق لنا الا القضاء.