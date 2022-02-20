تصريحٌ جديد للقاضية عون.. هذه تفاصيله

اعتبرت القاضية غادة عون انها ليست المرة الأولى التي تدعي فيها على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مشيرة الى انها ادعت عليه منذ عامين بموضوع الدولار المدعوم ثم في ملف مكتف بالتدخل في السماح بتحويل مليارات الدولارات الى الخارج خاصة في فترة الانهيار الاقتصادي.ولفتت في حديث علر الـLBCI الى ان ملف مكتف بات عند قاضي التحقيق نقولا منصور، وقالت: ليست غلطتي ان كانت اصول المحاكمات تسمح باطالة امد المحاكمة بالدفوع وطلبات الرد لكن الحقيقة ان هناك ٥ مليارات جرى تهريبها من قبل مكتف و sgbl في فترة الانهيار الاقتصادي.