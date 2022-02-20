لبنان

بُشرى من وزير الطّاقة عن التغذية الكهربائية.. ما هي؟

Lebanon 24
20-02-2022 | 16:04
A-
A+
Doc-P-920792-637809951780110305.jpg
Doc-P-920792-637809951780110305.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد وزير الطاقة والمياه وليد فياض أنّه "إذا لم يتم إقرار خطة الكهرباء، فإن اللبنانيين سيتكلفون 70 مليون دولار كل شهر"، وقال: "سنكشف من يقف وراء تأخير إقرار الخطة في مجلس الوزراء ولا أتوقع معارضة قوية عليها ولكن ملاحظات". 
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أوضح فيّاض أنّه "أرسل نسخة غير رسمية باللغة الإنكليزية لخطة الكهرباء على غروب واتساب مجلس الوزراء للإطلاع عليها ومناقشتها"، وأردف: "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يطلب تعديلات على الخطة، وهو على اطلاع عليها مع وزير المالية يوسف خليل".
وتابع: "لم أكُن على خطأ عندما طلبت سلفة لخطة الكهرباء ويوم الاربعاء سيتم ارسال النسخة العربية لمناقشتها الجمعة المقبل".
وأعلن وزير الطاقة أنه في حال تم إقرار خطة الكهرباء، فإن "التغذية الكهربائية ستزيدُ من 3 إلى 9 ساعات وبمساعدة مصر والأردن وأميركا ممكن أن نصل إلى 10 ساعات". 
وأضاف: "السفيرة الأميركية دوروثي شيا تعهدت بمساعدة لبنان في استجرار الغاز المصري وكهرباء الأردن".
 



تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2022-02-20
17:19 | 2022-02-20
17:08 | 2022-02-20
17:00 | 2022-02-20
16:56 | 2022-02-20
16:55 | 2022-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website