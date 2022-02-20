مخزومي لـ"الأنباء" الكويتية: المعركة الانتخابية في بيروت معركة هويّة ووجود

أكّد رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي ان "منظومة الفساد مجتمعة، وعلى رأسها "حزب الله" و"التيار البرتقالي" وحلفاؤهما، وكلّ من يدعي مخاصمتهما فوق الطاولة ويعقد معهما اللقاءات من تحتها، ليس لهم أي مصلحة بإجراء الانتخابات النيابية، لا في أيار المقبل ولا في أي موعد آخر، وذلك مردّه الى تأكيدات استطلاعات الرأي بأن صناديق الاقتراع لن تأتي لهم بالمن والسلوى، فحزب الله الذي سيطر بين العامين 2005 و2009 بفعل الحلف الرباعي، وبشكل غير مباشر على المجلس النيابي على قاعدة لا أكثرية ولا أقلية، لن يرضى بعد تلك الحقبة إلا بالسيطرة الكاملة والمباشرة على السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى رئاسة الجمهورية".

ورداً على سؤال، أكد مخزومي ان "حزب الله سيرشح لائحة مكتملة في دائرة بيروت الثانية، علما ان رصيد الثنائي الشيعي في بيروت لا يتجاوز 17% من الناخبين، وذلك في محاولة لاقتناص ما يمكنه من مقاعد نيابية من كل طائفة، تماما كما فعل بالطائفة السنية عبر ما يسمى باللقاء التشاوري".

(الأنباء الكويتية)