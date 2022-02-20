لبنان

مصادر خليجية لـ"السياسة" الكويتية: الحوار مع "حزب الله" مرفوض

Lebanon 24
20-02-2022 | 17:08
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أكّدت مصادر ديبلوماسية خليجية أن "مبدأ الحوار مع "حزب الله" مرفوض بكل الأشكال، بالتالي فإن الورقة الكويتية شكلت خريطة إنقاذ للبنان، وعلى مسؤوليه الالتزام بها وتنفيذها".
(السياسة الكويتية)
المصدر: السياسة الكويتية
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