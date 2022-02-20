مصادر خليجية لـ"السياسة" الكويتية: الحوار مع "حزب الله" مرفوض

أكّدت مصادر ديبلوماسية خليجية أن "مبدأ الحوار مع "حزب الله" مرفوض بكل الأشكال، بالتالي فإن الورقة الكويتية شكلت خريطة إنقاذ للبنان، وعلى مسؤوليه الالتزام بها وتنفيذها".

(السياسة الكويتية)