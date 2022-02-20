لبنان

جلسة لمجلس النواب اليوم وغداً

Lebanon 24
20-02-2022 | 17:54
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يلتئم مجلس النواب اليوم وغدا في قصر الأونيسكو، في جلسات صباحية ومسائية، وعلى جدول الاعمال 22 مشروع واقتراح قانون.
(اللواء)
المصدر: اللواء
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