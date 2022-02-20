تحفّظ واعتراض

قابلت رموز الجالية اللبنانية في بلد عربي بكثير من التحفظ والاعتراض طروحات نائب بيروتي لأنها لا تخدم مساعي توحيد الصف الجارية على أكثر من صعيد داخلي وخارجي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".