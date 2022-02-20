لبنان

تحفّظ واعتراض

Lebanon 24
20-02-2022 | 18:25
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قابلت رموز الجالية اللبنانية في بلد عربي بكثير من التحفظ والاعتراض طروحات نائب بيروتي لأنها لا تخدم مساعي توحيد الصف الجارية على أكثر من صعيد داخلي وخارجي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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