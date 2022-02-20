لبنان

تشكيك

Lebanon 24
20-02-2022 | 18:29
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تُشكك ماكينة إنتخابية لحزب بارز بنتائج العديد من الدراسات الإستطلاعية في بعض الدوائر الإنتخابية، لأنها غالباً ما تكون غب الطلب، لمصلحة ممولي هذه الدراسات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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