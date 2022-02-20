تُشكك ماكينة إنتخابية لحزب بارز بنتائج العديد من الدراسات الإستطلاعية في بعض الدوائر الإنتخابية، لأنها غالباً ما تكون غب الطلب، لمصلحة ممولي هذه الدراسات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".