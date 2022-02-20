هذا ماذا فعلته "الاهرام"بجواب بري

كتبت" اللواء ": لاحظ مراقبون فرقا في حديث رئيس مجلس النواب نبيه برّي لصحيفة"الاهرام" امس ردا على سؤال حول تعليق الرئيس سعد الحريري العمل السياسي، فنقلت النسخة الانكليزية قول برّي ان الحريري منع من خوض الانتخابات، وان تعليقه العمل السياسي لم يكن بقرار شخصي منه، فيما تضمنت النسخة العربية ردا على السؤال نفسه عن تداعي قرار الحريري: لا تعليق.ونقلت "الجمهورية"عن بري استغرابه كيف ان النسخة العربية من المقابلة ُحذفت منها إجابته بينما بقيت إجابته في النسخة الانّكليزية.وكُان بري قد قال لهذه الصحيفة، إن الحريري «أِجبر على الانسحاب من المعترك السياسي والانتخابات النيابية».