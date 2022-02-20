لبنان

قائد اليونيفيل: تواصلت مع الجانب الإسرائيلي والجيش لخفض التوتر

Lebanon 24
20-02-2022 | 22:19
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قال قائد اليونيفيل المنتهية ولايته ستيفانو ديل كول في مقابلة وداعية مع "النهار" عن امكان تدهور الوضع على الحدود مع تبادل رسائل جوّية بين "حزب الله" وإسرائيل: "ليست المرة الأولى التي نشهد فيها حوادث مماثلة، أعلن "حزب الله" مسؤوليته عن إطلاق مسيّرة، وبعد ساعات قليلة خرقت المقاتلات الإسرائيلية أجواء بيروت، ومن المهمّ لنا في حالات مماثلة فتح قناة تواصل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وهذه هي القيمة المضافة لعملنا. في العادة، تكون الدقائق الأولى هي الأصعب، كما حصل حين أُطلقت الصواريخ من لبنان وجرى الردّ بالقصف المدفعي، من المهمّ التحرّك سريعاً وفهم ما يجري ونقل الصورة لتفادي الأخطاء. ويوم الجمعة الفائت، تواصلت مع الجانب الإسرائيلي والجيش اللبناني من أجل خفض التوتر، وهذه العملية سائدة منذ عام 2006، والطرفان بحاجة إلينا في هذا السياق".
يأسف ديل كول لحوادث الهجوم المتكرّرة التي تعرّضت لها دوريات "اليونيفيل" في قرى جنوبية، وتعقيباً يحكي عن "علاقات تعاون مع البلديات والمخاتير والانخراط في مشاريع اجتماعية وإنسانية ولا سيما لناحية التعليم والطبابة والتمكين... لدينا تعاون عظيم مع السكّان، لكن أحياناً هناك أشخاص مجرمون يرتكبون جرائم مثل تحطيم سيارة لنا أو رشق جنود بالحجارة أو مصادرة هواتف، ويجب أن تحقق السلطات اللبنانية في هذه الحوادث وتتولاها".
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